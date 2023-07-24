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Медицина, доступная каждому - гомельские медики совершенствуют единую систему оказания кардиологической помощи
Гомельские кардиологи осваивают современные методы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, успешно практикуют гибридные операции, а еще держат курс на активное совершенствование единой системы оказания помощи профильным больным. Для этого Гомельский областной кардиологический центр скоро обзаведется кабинетом магнитно-резонансной томографии с самым современным оборудованием.
Продолжится и открытие в районных центрах кабинетов КТ. До конца года их открытие планируется в Брагине, Петрикове и Житковичах. О внедрении в белорусской глубинке "золотого стандарта" в медицине - расскажет Наталья Игнатенко.
Каждый год лечение в стационаре областного кардиоцентра получают более 9 тыс. человек. За консультацией обращаются в разы больше. Врачи осваивают новые современные технологии, успешно практикуют гибридные операции. Это когда, например, сосудистые и рентгенэндоваскулярные хирурги оперируют больного одновременно. За 2022 год специалисты провели десятки технически сложных и при этом малоинвазивных операций. Николай Коваленко оказался в центре сам того не желая - организм не спрашивает, есть ли время и силы бороться с недугом.
Я считаю, это самый лучший центр в Гомеле и в Беларуси. Здесь такие прекрасные врачи, такие сложные операции делают! Раньше только в Минске делали, а сейчас тут. 15 лет назад моему брату поставили два клапана на сердце. С тех пор я тоже сюда езжу.
По оказанию кардиологической, кардиохирургической, рентгеноваскулярной помощи Гомельский областной кардиологический центр - один из крупнейших среди лечебно-профилактических учреждений Беларуси и стран СНГ. Сложные малоинвазивные операции на сердце, хирургические вмешательства на артериях поставлены на поток. К услугам белорусских медиков обращаются из-за границы. Возможности центра станут еще более широкими, как только заработает кабинет магнитно-резонансной томографии. Строители с нуля возводят постройку в 400 кв. м.
Под одной крышей разместятся процедурные, помещения бытового назначения, отдельная зона для ожидания. Все ради комфортных условий для пациентов и медперсонала, дежурства которого будут круглосуточными.
На сегодняшний день наши пациенты направляются в Минск в Республиканский центр кардиологии, где проводится такой метод диагностики. Конечно, это неудобно, люди нездоровы, и, безусловно, если это будет дома, это будет здорово.
Строители зашли на объект в мае. Закончить возведение планируют в ноябре.
"Поставленные задачи перед Гомельским ДСК по возведению данной пристройки в принципе будут выдержаны в установленные сроки. Строительство всего объекта по генеральному подряду составляет порядка 3 млн, на сегодняшний день выполнено около 20 % работ", - сказал Владимир Фалейчик, заместитель гендиректора Гомельского домостроительного комбината.
Кабинеты компьютерной томографии планируют открыть в районных центрах
Только за последние два года на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения Гомельской области было освоено почти 55 млн рублей. Отечественная сфера здравоохранения делает качественный шаг вперед. К "золотому стандарту" стремятся и в районных центрах. С открытием кабинета КТ окно возможностей открылось для рогачевских медиков и их пациентов. Удобно в первую очередь людям. Не нужно ждать очереди и добираться на обследование в Гомель или Светлогорск. Услуга предоставляется по месту жительства. Татьяна Войтова - одна из четырех врачей-рентгенологов, которая уже прошла обучение и будет работать на новом аппарате.
Мы проводили здесь много времени. Занимались изучением аппарата и этого метода. Новые технологии, новые методы исследования, которые могут помочь в диагностике наших пациентов. Присутствует даже какой-то личный интерес.
На очереди открытие аналогичных кабинетов в Брагине, Житковичах и Петрикове. Из бюджета потратят необходимые средства, помогут и спонсоры. Планируется, что первых пациентов они примут в ближайшие месяцы.
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