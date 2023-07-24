Медицина, доступная каждому - гомельские медики совершенствуют единую систему оказания кардиологической помощи

Гомельские кардиологи осваивают современные методы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, успешно практикуют гибридные операции, а еще держат курс на активное совершенствование единой системы оказания помощи профильным больным. Для этого Гомельский областной кардиологический центр скоро обзаведется кабинетом магнитно-резонансной томографии с самым современным оборудованием.

Продолжится и открытие в районных центрах кабинетов КТ. До конца года их открытие планируется в Брагине, Петрикове и Житковичах. О внедрении в белорусской глубинке "золотого стандарта" в медицине - расскажет Наталья Игнатенко.





Каждый год лечение в стационаре областного кардиоцентра получают более 9 тыс. человек. За консультацией обращаются в разы больше. Врачи осваивают новые современные технологии, успешно практикуют гибридные операции. Это когда, например, сосудистые и рентгенэндоваскулярные хирурги оперируют больного одновременно. За 2022 год специалисты провели десятки технически сложных и при этом малоинвазивных операций. Николай Коваленко оказался в центре сам того не желая - организм не спрашивает, есть ли время и силы бороться с недугом.

Я считаю, это самый лучший центр в Гомеле и в Беларуси. Здесь такие прекрасные врачи, такие сложные операции делают! Раньше только в Минске делали, а сейчас тут. 15 лет назад моему брату поставили два клапана на сердце. С тех пор я тоже сюда езжу. Николай Коваленко, пациент Гомельского областного клинического кардиоцентра

По оказанию кардиологической, кардиохирургической, рентгеноваскулярной помощи Гомельский областной кардиологический центр - один из крупнейших среди лечебно-профилактических учреждений Беларуси и стран СНГ. Сложные малоинвазивные операции на сердце, хирургические вмешательства на артериях поставлены на поток. К услугам белорусских медиков обращаются из-за границы. Возможности центра станут еще более широкими, как только заработает кабинет магнитно-резонансной томографии. Строители с нуля возводят постройку в 400 кв. м.

Под одной крышей разместятся процедурные, помещения бытового назначения, отдельная зона для ожидания. Все ради комфортных условий для пациентов и медперсонала, дежурства которого будут круглосуточными.





На сегодняшний день наши пациенты направляются в Минск в Республиканский центр кардиологии, где проводится такой метод диагностики. Конечно, это неудобно, люди нездоровы, и, безусловно, если это будет дома, это будет здорово. Ольга Лях, главврач Гомельского областного клинического кардиологического центр

Строители зашли на объект в мае. Закончить возведение планируют в ноябре.

"Поставленные задачи перед Гомельским ДСК по возведению данной пристройки в принципе будут выдержаны в установленные сроки. Строительство всего объекта по генеральному подряду составляет порядка 3 млн, на сегодняшний день выполнено около 20 % работ", - сказал Владимир Фалейчик, заместитель гендиректора Гомельского домостроительного комбината.

Кабинеты компьютерной томографии планируют открыть в районных центрах

Только за последние два года на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения Гомельской области было освоено почти 55 млн рублей. Отечественная сфера здравоохранения делает качественный шаг вперед. К "золотому стандарту" стремятся и в районных центрах. С открытием кабинета КТ окно возможностей открылось для рогачевских медиков и их пациентов. Удобно в первую очередь людям. Не нужно ждать очереди и добираться на обследование в Гомель или Светлогорск. Услуга предоставляется по месту жительства. Татьяна Войтова - одна из четырех врачей-рентгенологов, которая уже прошла обучение и будет работать на новом аппарате.

Мы проводили здесь много времени. Занимались изучением аппарата и этого метода. Новые технологии, новые методы исследования, которые могут помочь в диагностике наших пациентов. Присутствует даже какой-то личный интерес. Татьяна Войтова, врач-рентгенолог Рогачевской центральной районной больницы