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Медицина, IT, образование и наука будут наиболее перспективными направлениями в ближайшие годы
Традиционно в мае у абитуриентов начинается горячая пора. Министерством образования Беларуси уже утверждены сроки вступительной кампании-2020. Какие специальности будут востребованы в ближайшие годы, мы спросили у независимого консультанта по стратегическому управлению, HR-эксперта, бизнес-тренера, кандидата технических наук, доцента Александра Мудрика.
Полное интервью с Александром смотрите в программе "События" сегодня в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".
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