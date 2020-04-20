Медицинская экипировка. О нюансах работы врачей в спецкостюмах в студии "Панорамы"

Сегодня медикам действительно приходится непросто. И не только от большого объема работы. Помощь пациентам с коронавирусом врачи оказывают в противочумных костюмах, которые так или иначе сковывают движения. Да и работать в такой спецодежде приходится по 6-8 часов кряду. При этом снять костюм и утолить жажду или перекусить просто так не получится.

Нюансы знает Александр Хоровец. Мой коллега примерил на себе врачебную экипировку в студии "Панорамы".



