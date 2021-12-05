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Медицинские отделения Минска выходят на полный объем оказания плановой помощи

В Беларуси уже несколько недель темпы выписки пациентов с COVID-19 уверенно превышают число госпитализированных. За последние сутки зарегистрированы 1 757 пациентов с коронавирусом, выписаны 2 297. Такая тенденция позволяет выводить стационары из режима ковидного госпиталя. В первую очередь возвращают специализированную помощь. В 4-й больнице Минска это городской сосудистый центр. В пик 4-й волны число коек для специализированной помощи здесь сократили с 60 до 14. Сегодня отделение снова и в полном объеме лечит болезни сердечно-сосудистой системы.

Мы оказываем высокотехнологичную хирургическую помощь. Сосудистую. Выполняем вмешательства на сосудах, шунтирующие операции, без которых многим пациентам грозят серьезные осложнения, в том числе - опасные для жизни
Антон Сафонов, врач городской клинической больницы № 4 г. Минска

За неделю уже провели с десяток операций. В условиях пандемии к ним готовятся особенно тщательно - в отделения поступают пациенты только с отрицательным ПЦР-тестом.

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