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Медицинские отделения Минска выходят на полный объем оказания плановой помощи
В Беларуси уже несколько недель темпы выписки пациентов с COVID-19 уверенно превышают число госпитализированных. За последние сутки зарегистрированы 1 757 пациентов с коронавирусом, выписаны 2 297. Такая тенденция позволяет выводить стационары из режима ковидного госпиталя. В первую очередь возвращают специализированную помощь. В 4-й больнице Минска это городской сосудистый центр. В пик 4-й волны число коек для специализированной помощи здесь сократили с 60 до 14. Сегодня отделение снова и в полном объеме лечит болезни сердечно-сосудистой системы.
Мы оказываем высокотехнологичную хирургическую помощь. Сосудистую. Выполняем вмешательства на сосудах, шунтирующие операции, без которых многим пациентам грозят серьезные осложнения, в том числе - опасные для жизни
За неделю уже провели с десяток операций. В условиях пандемии к ним готовятся особенно тщательно - в отделения поступают пациенты только с отрицательным ПЦР-тестом.
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