Медицинские сестры получают поздравления в профессиональный праздник

Они помогают спасать тысячи жизней. Профессиональный праздник сегодня отмечают медицинские сестры. Поздравления и благодарности они получили и от руководства центрального региона - в этом году онлайн. А грамоты и дипломы за плодотворную работу и верность профессии вручали в рабочих коллективах. Например, в Минской областной больнице их получили свыше 30 специалистов. Многие из них свой профессиональный праздник встречают на посту.

