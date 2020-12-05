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Как модернизировали клиники Минской области, и где построят новые медучреждения
Берегите себя, соблюдайте масочный режим и меры профилактики, чтобы снизить нагрузку на врачей в том числе. Сейчас им приходится нелегко. Но по труду и высокая оплата, мы об этом не раз рассказывали в эфире. Кроме того, пандемия ускорила оснащение медцентров современной техникой. Качество оказания медицинской помощи не должно уступать столичным клиникам - это задача, поставленная на государственном уровне. Так, в больницах Минской области в этом году добавились компьютерные томографы, рентген-аппараты, маммографы и многое другое. Алексей Кондратенко расскажет о переоснащении клиник и о том, где построят новые.
Жодино. Демографический рост подтолкнул к строительству новой детской поликлиники
Жодино по праву может гордиться не только своими результатами в промышленности, а в этом году БелАЗы экспортировали в 22 страны. Есть и еще одно, не менее весомое достижение: за последние годы население города машиностроителей выросло более чем на тысячу человек. Демографический рост подтолкнул к строительству новой детской поликлиники. Здание, выполненное по индивидуальному проекту, рассчитано на 300 посещений в смену. Здесь будут кабинеты с самым современным оборудованием, включая стоматологию, лабораторное, физиотерапевтическое, а также диагностическое отделения. Новоселье - к осени 2021-го.
Борисов. Новый многопрофильный корпус центральной районной больницы
Обновляется сегодня и Борисов. Это и новая (уже шестиполосная) главная улица райцентра, новый мост через Березину. Модернизируют и местную больницу. И здесь один из акцентов - на детском здравоохранении.Маленьких жителей не только Борисова, но и детей из соседних городов скоро примет новый многопрофильный корпус центральной районной больницы. Здание рассчитано на 116 мест. За строительством последуют отделочные работы. А в следующем году самый главный этап - закупка и установка медицинского оборудования.
Александр Дрозд, главврач Борисовской центральной районной больницы:
"Отделение анестезиологии и реанимации для детей и новорожденных. Это первый этаж. Вспомогательные службы, это рентген кабинет, эндоскопическая служба, функциональная диагностика. Будет расположено отделение для новорожденных с кювезным постом. На четвертом этаже разворачивается отделение физиотерапии".
Среди актуальных приобретений - второй в городе компьютерный томограф, а также ангиографический комплекс. Это своего рода хай-тек обследования и хирургического вмешательства на сосудах. Понаблюдать за самой операцией по устранению последствий инфаркта миокарда нам удалось только издалека. Соблюдение мер безопасности — превыше всего.
Уже в ближайшие годы на карте Минской области появятся и новые учреждения здравоохранения
Среди них - поликлиника в Боровлянах, больница в Заславле и новый хирургический корпус Минской областной клинической больницы.
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