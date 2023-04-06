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Медицинские услуги в Беларуси на самом высоком уровне, отметила супруга президента Зимбабве

Медицинские услуги в Беларуси на самом высоком уровне. Такую оценку во время посещения РНПЦ "Мать и дитя" дала супруга президента Зимбабве.

Делегация африканской страны прилетела в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время государственного визита Александра Лукашенко в Хараре. Знакомство с современным оборудованием и услугами Республиканского научно-практического центра - один из шагов для развития партнерства. Гостей интересовало все: от детского питания до высоких технологий в медицине.

Первая леди Зимбабве отметила обширные перспективы для организации бизнес-сотрудничества между странами.

Зимбабве - это развивающаяся страна: у нас пока нет доступа к такому медоборудованию или услугам. При этом есть проблемы в области здравоохранения. Мы были бы заинтересованы в том, чтобы представители деловых кругов Зимбабве приехали в Беларусь, чтобы установить необходимые контакты. В то же время мы были бы рады, если бы белорусский бизнес изучил наши возможности для инвестирования.
Оксилия Мнангагва, супруга президента Зимбабве

Визит делегации Зимбабве продолжается. Сегодня первая леди африканской страны посетит Белорусский медуниверситет и Республиканскую детскую больницу медицинской реабилитации в Острошицком Городке.

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