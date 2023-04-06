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Медицинские услуги в Беларуси на самом высоком уровне, отметила супруга президента Зимбабве
Медицинские услуги в Беларуси на самом высоком уровне. Такую оценку во время посещения РНПЦ "Мать и дитя" дала супруга президента Зимбабве.
Делегация африканской страны прилетела в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время государственного визита Александра Лукашенко в Хараре. Знакомство с современным оборудованием и услугами Республиканского научно-практического центра - один из шагов для развития партнерства. Гостей интересовало все: от детского питания до высоких технологий в медицине.
Первая леди Зимбабве отметила обширные перспективы для организации бизнес-сотрудничества между странами.
Зимбабве - это развивающаяся страна: у нас пока нет доступа к такому медоборудованию или услугам. При этом есть проблемы в области здравоохранения. Мы были бы заинтересованы в том, чтобы представители деловых кругов Зимбабве приехали в Беларусь, чтобы установить необходимые контакты. В то же время мы были бы рады, если бы белорусский бизнес изучил наши возможности для инвестирования.
Визит делегации Зимбабве продолжается. Сегодня первая леди африканской страны посетит Белорусский медуниверситет и Республиканскую детскую больницу медицинской реабилитации в Острошицком Городке.
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