Медицинские услуги в Беларуси на самом высоком уровне, отметила супруга президента Зимбабве

Зимбабве - это развивающаяся страна: у нас пока нет доступа к такому медоборудованию или услугам. При этом есть проблемы в области здравоохранения. Мы были бы заинтересованы в том, чтобы представители деловых кругов Зимбабве приехали в Беларусь, чтобы установить необходимые контакты. В то же время мы были бы рады, если бы белорусский бизнес изучил наши возможности для инвестирования.

Оксилия Мнангагва, супруга президента Зимбабве

