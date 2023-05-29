Медицинских передвижных комплексов в Беларуси станет больше

В Беларуси станет больше медицинских передвижных комплексов. Сделаны они автомобильным заводом по заказу Минздрава. Есть место ожидания, смотровой и процедурный кабинеты, можно оказывать как взрослым, так и детям первичную и специализированную помощь при заболеваниях, травмах и отравлениях. И для этого в автомобиле есть все, что нужно. Кушетки, холодильники для хранения лекарств, для комфорта в каждом кабинете - кондиционер.