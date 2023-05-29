3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Медицинских передвижных комплексов в Беларуси станет больше
В Беларуси станет больше медицинских передвижных комплексов. Сделаны они автомобильным заводом по заказу Минздрава. Есть место ожидания, смотровой и процедурный кабинеты, можно оказывать как взрослым, так и детям первичную и специализированную помощь при заболеваниях, травмах и отравлениях. И для этого в автомобиле есть все, что нужно. Кушетки, холодильники для хранения лекарств, для комфорта в каждом кабинете - кондиционер.
В этом году закупят еще 6 таких передвижных комплексов в каждый регион страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все