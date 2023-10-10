Медицинский и оздоровительный туризм, восстановительная медреабилитация и эстетическая косметология представлены на выставке "Медицина и здоровье - 2023"

У нас есть мобильное приложение, человек заходит туда, делает фото новообразования, родинки, родимого пятна, которые есть у всех. Фотография отправляется на сервер, анализируется нейросетью, которая построена на 120 тыс. снимков на данный момент, и нейросеть с точностью в 99,4 % дает результат, который приходит на почту через 15-20 минут.

Вячеслав Афанасьев, студент Витебского государственного университета