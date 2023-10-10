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Медицинский и оздоровительный туризм, восстановительная медреабилитация и эстетическая косметология представлены на выставке "Медицина и здоровье - 2023"

В Минске открылась международная выставка "Медицина и здоровье - 2023". Разработки представлены в трех основных направлениях: медицинский и оздоровительный туризм, восстановительная медреабилитация и эстетическая косметология. Предлагают оборудование, фармпрепараты, мебель, одежду и инструменты для медучреждений. Представлены отечественные разработки, которым нет аналогов в мире. Одна площадка объединила профессионалов из разных стран - всего 70 участников из Беларуси, России, Турции, Венгрии, Голландии. Новинка этого года - офтальмологические препараты от иранских производителей.

Наша продукция достаточно качественная и по стоимости доступна для рынка Беларуси. Я как сам выпускник БГМУ, поэтому я всегда хотел иметь связь с Республикой Беларусь, поэтому предложил компании участвовать в выставке.
Бабак Дагистани, менеджер компании по производству офтальмологических препаратов (Иран)
Мы представляем биомедицинский клеточный продукт, который используется в неврологии, пульмонологии, онкогематологии. Продукты из компонентов крови, представляем трансплантаты, биотрансплантаты, которые могут быть использованы в челюстно-лицевой хирургии, пластической хирургии.
Эмилия Мезина, замдиректора Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии
У нас есть мобильное приложение, человек заходит туда, делает фото новообразования, родинки, родимого пятна, которые есть у всех. Фотография отправляется на сервер, анализируется нейросетью, которая построена на 120 тыс. снимков на данный момент, и нейросеть с точностью в 99,4 % дает результат, который приходит на почту через 15-20 минут.
Вячеслав Афанасьев, студент Витебского государственного университета

Новый вектор сотрудничества открывается в сфере медицинского туризма. Завтра представители Грузии, Азербайджана и ОАЭ посетят страну, чтобы узнать об услугах, предоставляемых белорусскими специалистами. Выставка продлится до 12 октября включительно, посетить ее могут все желающие.

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