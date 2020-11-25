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Медицинский туризм в области лечения стволовыми клетками

РНПЦ трансфузиологии и медицинских наук налаживает медицинский туризм в области лечения стволовыми клетками.

Пациенты обращаются к нашим специалистам из России, Украины, Великобритании. Выращивают стволовые клетки в республиканском центре крови - это одно из четырех базовых учреждений в стране, которое специализируется на данной технологии. Клетки получают из костного мозга или пуповины и применяются при лечении рассеянного склероза, эпилепсии, заболеваний опорно-двигательной системы, а также при трансплантации органов и тканей.

С клеточными технологиями в Беларуси работают уже более десяти лет. И около тысячи пациентов получили лечение таким способом.

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