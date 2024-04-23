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Медоборудование, лекарственные препараты, умные системы и платформы представлены на медицинском форуме в Минске

В белорусской столице открылся XXIX Международный медицинский форум "Здравоохранение Беларуси - 2024". На площадке футбольного манежа более 160 экспонентов из восьми стран: Беларуси, Венгрии, Индии, Ирана, Китая, России, Египта и Южной Кореи.

Представлены отечественные производители медицинской техники, изделий медицинского назначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции. Отдельное внимание - внедрению информационных технологий в здравоохранение.


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На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы объединить существующие разработки в единую платформу. Это должно происходить в течение двух лет - 2024-2025 года. Мы надеемся на получить результат уже в начале 2025 года, потому что первый этап должен закончится к концу 2024-го. Это даст возможность уйти от излишнего документооборота, даст возможность нашим работникам оперативно получать всю необходимую информацию о пациенте.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси

Выставка будет работать по 26 апреля. Запланировано около 30 научно-практических конференций и семинаров. Посвятили мероприятие 105-летию системы здравоохранения страны.

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