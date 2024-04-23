Медоборудование, лекарственные препараты, умные системы и платформы представлены на медицинском форуме в Минске

На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы объединить существующие разработки в единую платформу. Это должно происходить в течение двух лет - 2024-2025 года. Мы надеемся на получить результат уже в начале 2025 года, потому что первый этап должен закончится к концу 2024-го. Это даст возможность уйти от излишнего документооборота, даст возможность нашим работникам оперативно получать всю необходимую информацию о пациенте.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси