Дата, история и традиции Медового Спаса

Август славится не только богатым урожаем, но и большим количеством православных праздников. В эту пору христиане отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Первый Спас ежегодно празднуют 14 августа. Подробнее об истории, традициях и приметах Медового Спаса читайте в нашем материале.

В день Медового Спаса православная церковь празднует происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Появилась эта традиция еще в IX веке в Константинополе, где в августе из-за жары бушевали болезни и эпидемии. Из царской сокровищницы износили честное древо Креста Господня и просили у Бога исцеления от заразы. Священнослужители вместе с жителями совершали крестный ход по городским улицам, служили молебны. Этот обычай закрепился как церковный праздник, но ранее эта дата не имела отношения ни к меду, ни к Медовому Спасу.







Почему Спас Медовый



Название Медового Спаса связано с тем, что в этот день, 14 августа, соты уже наполнены медом и приходит время его собирать. Существовала такая примета: в день Медового Спаса пчеловоды должны собрать весь мед, иначе в следующем году весь нектар заберут пчелы с других пасек.

После прихода христианства мед стали освящать в церкви. Только после этого обряда его разрешалось кушать. На Медовый Спас всегда проводились ярмарки, а хозяйки в этот день готовили медовуху и медовый квас, пекли пряники и пироги. Сладкие угощения раздавали соседям, вдовам, детишкам и нищим. Издавна говорили: "Первый сот - сиротам, вдовам, больным".

В белорусской мифологии мед символизирует источник мудрости и вечного обновления жизни.

Мокрый, или Маковый, Спас

Медовый Спас часто называютМокрым. В этот день люди чистили старые колодцы и освящали новые. Церковь проводила крестные ходы на озерах, водоемах и родниках. Согласно старым традициям, в этот день принято купаться, обливать водой себя и домашний скот. Считается, что именно в день Первого Спаса вода имеет чудесные свойства: избавляет от грехов, отгоняет нечисть и исцеляет болезни.После Мокрого Спаса люди уже в воду не окунались, потому что в августе вода в водоемах "зацветала" и становилась холодной. В народе даже говорили: "После первого Спаса в воду не заходят", "После первого Спаса лошадей в реке не купают".

Также этот день называют Маковым Спасом.Считается, что собранный 14 августа мак имеет целительные свойства. Сначала его носили в церковь освещать, а дома хозяйки готовили маковые булочки и пироги.

Как Медовый Спас отмечают в наши дни

Дата Медового Спаса неизменна:ежегодно праздник отмечают 14 августа. Утром православныеидут в церковь, чтобы принять участие в торжественном богослужении, поклониться и приложиться к святому кресту. После этого принято освящатьмед нового урожая. Частью меда делятся с сиротами и нуждающимися.

Тяжелый труд в этот деньотменяется, в Медовый Спас принято ходить в гости к соседям, угощать и поздравлять друг друга с праздником.Однако громких разговоров и шумныхторжеств в этот день не устраивали, так как пост - это время единения с Богом. Считается, что чем спокойнее и тише вести себя в этот день, тем быстрее очистится душа.

Вечером принято устраивать семейный ужин и тихо благодарить Всевышнего за еду. Начинать трапезу нужно начинать с ложки меда, при это загадывая желание. Согласно приметам, позже это желание должно сбыться.

Что можно приготовитьна Медовый Спас

Так как Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста (14-27 августа), хозяйки пекут постные булочки, блины и пироги с медом. Мы также подготовили для вас несколько рецептов с медом, чтобы вы смогли вкусно отпраздновать Медовый Спас в кругу близких людей.

Медовые домашние пряники



Ингредиенты

Приготовление



В емкость выложите размягченное сливочное масло, добавьте мед, сахар и тщательно перемешайтемиксером до однородности. В отдельной миске соединитекорицу, кардамон, мускатный орех, гвоздику и добавьте в масляно-медовую массу. Введите яичные желтки и соль, перемешайте. Муку соедините с разрыхлителем и добавьте к основной массе - замешайте плотное тесто. Оберните его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на один час.



Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной 2 см и специальной формочкой вырежьте фигурки. Противень застелитепергаментной бумагой и выложите на него будущие пряники. Выпекайте в заранее разогретой до 190 °С духовке до появления румяности (около 15 минут.)



Для приготовления глазури смешайте один яичный белок, лимонный сок и сахарную пудру. Перемешайтевенчиком до однородности. На горячие медовые пряники нанеситеглазурь и оставьте их до полного застывания.



Постный медовый пирог







Ингредиенты:

В кастрюлю налейте воду и поставьтена огонь, растворите в воде мед, сахар и соль. Добавьте соду, когда смесь станет горячей. Полученный отвар перелейтев емкость, добавьте масло, муку, корицу, орехи и замешайте тесто. В подготовленную форму равномерно выложите будущий пирог и отправьтев заранее разогретую до 180 градусов духовку, выпекайте30 минут.

Дайте готовому пирогуостыть, по желанию украсьте сахарной пудрой и свежими ягодами.

Сбитень классический





Ингредиенты:

В кастрюлю с толстым дном налейте воду, растворитев ней мед, поставьтена огонь и доведите до кипения. Корицу, молотый имбирь, анис, кардамон и перец перемешайтеотдельно в емкости и добавьтеприправы к медовому отвару. Кипятите15 минут, регулярно помешивая и снимая пену. Кастрюлю уберите с плиты и укутайтев полотенце на несколько часов - дайте напитку настояться и остыть.

Готовый сбитень перелейте в графин и угостите домочадцев и гостей.



Паста Амосова





Ингредиенты:

Сухофрукты тщательно промойте, залейтеводой и оставьтена несколько часов. Воду слейте, сухофрукты снова промойтеи высушите. Подготовленные ингредиенты пропуститечерез мясорубку. Лимон порежьтена дольки, удалитекосточки и также отправьтев мясорубку. Полученную массу тщательно перемешайтес медом и грецкими орехами. Готовую пасту хранитев холодильнике в стеклянной посуде. В день ее нужно съедать по 3 ст. ложки за 30 минут до еды.

Пасту Амосова рекомендует употреблять для повышения иммунитета, после перенесенных инфекционных заболеваний и операций. Особенно эта смесь полезна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Овсяное печенье с медом





Ингредиенты:

В емкости смешайте овсяные хлопья, сахар, муку, соду и лимонную кислоту. Добавьтек сухой смеси яйцо, размягченное масло и мед, тщательно перемешайте. Противень застелитепергаментом. Руками из теста сформируйтекругляши и равномерно выложитеих на противень. Выпекайтев заранее разогретой до 180 °С духовке 10-15 минут.

Подавать медовое печенье можно с молоком, чаем или любым другим напитком на ваш вкус.



Торт "Рыжик"





Ингредиенты:

В емкости миксером взбейте яйца с сахаром до крепкой пены. Добавьтемасло, мед, перемешайтеи перелейтесмесь в кастрюлю, поставьтена медленный огонь. Помешивайте непрерывно, введите соду и ждите поднятия пены. Массу снимите с огня, дайтеей остыть, затем влейтеее в просеянную муку - замешайтеэластичное тесто, разделитеего на 10 равных частей. Противень застелитепергаментом и выложите на него кусочек теста, тонко раскатайте. Должно получиться 10 тонких коржей, которые поочередно выпекаем в заранее разогретой до 180 °С духовке. Коржи остужаем.



Для приготовления крема сметану взбейте миксером с сахарной пудрой. Формируем торт: каждый корж щедро промазываем кремом. По бокам коржи обрежьтедля придания прямоугольной формы. Обрезки коржей измельчитев крошку. Часть крошки перемешайтесо сметаной и промажьтебока торта. Готовый десерт поставьтев холодильник на несколько часов.

По желанию торт можно украсить свежими фруктами и ягодами.

Запеченные груши с медом и орехами





Ингредиенты:



Две крупные спелые груши помойте, высушитеи разрежьтена половинки. Сердцевину удалитес помощью ложки. Посыпьтегруши корицей. В середину каждой половинки фрукта положитеядра грецкого ореха и обильно полейте медом. Духовку разогрейте до 200 °С и запекайтегруши в специальной форме 20 минут.

По желанию к десерту можно подать шарик ванильного мороженого и украсить веточкой мяты.

Факты про мед

Приметы на Медовый Спас

Вот таким в представлении наших предков и современников предстал один из особо почитаемых в православии праздников!