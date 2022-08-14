Медовый Спас отмечают православные

Православная церковь празднует Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня 14 августа, пишет Sputnik.by. Также этот день называют Медовый Спас.



Накануне праздника в храмах служится всенощная, во время которой выносится для поклонения Крест, священнослужители и верующие поют тропарь Кресту, по словам священнослужителей, утром на литургии совершают чин малого освящения воды, а также меда нового сбора.



По словам священнослужителей, традиция святить мед никак не связана с праздником, который церковь отмечает в этот день. Также в этот день церковь отмечает Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.



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