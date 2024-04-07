Медпомощь в Минске в 2023 году получили более 400 тыс. пациентов

Качественная и доступная медицина - приоритет в системе здравоохранения. Медпомощь в Минске в прошлом году получили более 400 тыс. пациентов. Основной упор - на увеличение коечного фонда, открытия новых медицинских объектов и проведение ремонтов. Большинство столичных клиник и больниц оснащены и необходимой техникой. Установить предстоит 8 магнитно-резонансных томографов. Закупить 2 передвижных маммографа.