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Медпомощь в Минске в 2023 году получили более 400 тыс. пациентов

Качественная и доступная медицина - приоритет в системе здравоохранения. Медпомощь в Минске в прошлом году получили более 400 тыс. пациентов. Основной упор - на увеличение коечного фонда, открытия новых медицинских объектов и проведение ремонтов. Большинство столичных клиник и больниц оснащены и необходимой техникой. Установить предстоит 8 магнитно-резонансных томографов. Закупить 2 передвижных маммографа.

Задачи для городского здравоохранения определены четкими поручениями Президента. Также в приоритете выполнение целевых показателей Госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность", рассчитанной до 2025 года.

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