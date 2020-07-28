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Медработники Минской области получили награды
Медики области получили награды
За свою верность профессии Виталий Римашевский и еще четыре десятка специалистов сегодня получили награды. Благодарности и почетные грамоты вручили врачам, медсестрам, фельдшерам скорой помощи изо всей Минской области. Многим из них пришлось поменять свой профиль ради общего дела.
Валентина Силявка, фельдшер Логойского отделения Минского областного центра скорой медпомощи:
"Я считаю, что на этом месте должен быть каждый медицинский работник, который сегодня несет службу людям здесь и в другое время. Поэтому благодарю всех и каждого".
Слова признательности сейчас звучат не только в торжественной атмосфере. Ежедневно врачи - те, кто не остановился перед профессиональным вызовом, - слышат спасибо от своих пациентов.
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