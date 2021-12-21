Те, кто день и ночь стоят на страже нашего здоровья и борются за каждую жизнь, сегодня отмечают юбилей. Ведущей клинике страны - медцентру Управления делами Президента Беларуси - 90 лет. С больницы закрытого типа учреждение выросло в передовой диагностический и лечебный центр, доступный для каждого белоруса. Поздравительный адрес от Президентаколлективу передал премьер-министр страны. Роман Головченко также вручил правительственные награды, среди которых благодарность от Президента всему коллективу за высокий профессионализм. Также вручены медали за трудовые заслуги. Работу медиков отметили члены Совета Республики, профильного Минздрава и не только.





Сегодня в центре оказывается более 350 видов медпомощи. Там работает единственный в стране центр лазерных интервенций. Роботическая операционная, уникальная по своему оборудованию и функциональному использованию - гибридная операционная. Методы диагностики и лечения не уступают высоким мировым стандартам.