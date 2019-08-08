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Медучреждения Беларуси пополнились молодыми специалистами
Из них 5 тысяч - специалисты с высшим образованием, и ровно половина - врачи общей практики. Чтобы померить давление, проверить зрение или провести ультразвуковое исследование, сейчас достаточно записаться к одному специалисту. Юлия Хмель продолжит тему.
Еще недавно Анастасия Романова была студенткой Витебского медицинского университета, а уже сегодня молодой специалист. Девушку распределили в 39-ую столичную поликлинику. Истекло шесть лет учебы, а сейчас - время показать и доказать свой профессионализм на практике.
Именно так работает врач общей практики. Померить давление, проверить зрение или провести ультразвуковое исследование - достаточно записаться к одному специалисту. Все необходимое оборудование рядом. Среднее время приема такого врача 18 минут.
Кстати, к 2020 году врачи общей практики полностью заменят терапевтов. Впрочем, есть не только спрос на таких специалистов, но и желание самих студентов получать образование по нескольким направлениям. Например, в столичной 39-ой поликлинике при необходимости молодого специалиста отправят на узкоспециализированные курсы. Всего же сюда поступили 20 молодых специалистов. В их числе травматологи, медсестры и помощники врача.
Первый заработок у молодых медиков от 500 рублей. Предусмотрены и дополнительные выплаты, комната в общежитии - для тех, кто в этом нуждается. Кстати, новые сотрудники медучреждений - преимущественно представительницы прекрасной половины.
Всего в Беларуси на первые рабочие места прибыло более 9 тысяч молодых специалистов. Из них 5 тысяч - медики с высшим образованием. При этом ровно половина - врачи общей практики.
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