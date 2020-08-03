Медучреждения Гомельской области переходят в штатный режим

Свободной от COVID-19 стала еще одна больница - на этот раз в Добруше. Первые случаи инфекции появились здесь в апреле. К началу мая терапевтическое отделение было переоснащено под инфекционное. Сегодня оно перешло в привычный режим работы: выписали последнего пациента, переболевшего новым вирусом. При этом сохраняют резерв в 10 коечных мест.



В Добрушской ЦРБ открылось новое отделение

Открылось в больнице и новое акушерско-гинекологическое отделение, а также современный стерилизационный блок.

Надежда Белоглазова, главврач Добрушской центральной районной больницы:

"Отделение оснащено самым новым современным медоборудованием: аппаратом ультразвуковой диагностики, современным кальпоскопом, у нас есть наркозно-дыхательный аппарат, мы приобрели. Мы обновили медицинский инструментарий. Чтобы женщинам было удобно, мы предусмотрели абсолютно все для них".