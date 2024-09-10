Медузы в Западной Двине, американские раки и "белорусские колибри". Что с экосистемами Беларуси?

Теплая погода, установившаяся в Беларуси, влияет и на животный мир. Медузы в Западной Двине, "белорусские колибри" и американская белая бабочка на полях в Брестской области - в интернете набирают просмотры ролики о непривычных для нашей страны видах. Подробнее рассказала Капитолина Зинкевич.

Медузы в Западной Двине

Кого точно никто не ожидал увидеть в белорусской реке, так это медуз. Видео, снятое на Западной Двине на Витебщине, прислали зрители "Беларусь 1". А ранее эти морские организмы были замечены в гребном канале Бреста. После ученые фиксировали их нахождение в закрытых карьерах в Мозыре, в Немане, Березине и Пине. Чудеса, да и только - скажете вы и будете правы, потому что медузы оказались изначально жителями аквариумов, но прижились, а виной тому климат.





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В условиях потепления климата тропические виды животных адаптируются в Беларуси

"Этот вид аквариумный, и он может попасть в наши экосистемы из аквариумов. Но также он может переноситься и на оперении, и на ногах водоплавающих птиц. Поэтому тут такой двоякий вопрос. Но то, что у нас люди держат в аквариумах, это нужно контролировать. Ничего нельзя выпускать в наши природные экосистемы. На первый взгляд нам кажется, что какие-нибудь тропические виды не приживутся, но на самом деле они очень хорошо сейчас в условиях потепления климата стали у нас приживаться и адаптироваться", - пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Татьяна Липинская.

Американский полосатый рак не сосед белорусскому промысловому и широкопалому

В черте Минска, возле Национальной библиотеки, обнаружен вредный для Беларуси вид американского полосатого рака. В нашу страну он попал из Польши. Впервые его обнаружили в бассейне Немана. Сейчас рака то и дело видят в Днепровско-Бугском канале. По оценкам ученых, для наших привычных раков такие новые соседи - проблема.

Инвазивные раки в реках Беларуси - человеческая халатность

"Этих раков иногда сами люди расселяют. Вот это очень плохо. Этот американский полосатый рак прежде всего плох тем, что он несет на себе болезни, которые убивают наши аборигенные виды - длиннопалого и широкопалого раков. Наши раки пока еще не приспособлены к существованию в окружении этих болезней. И прежде всего это рачья чума", - объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Анатолий Алехнович.

Белорусские колибри?

Миниатюрное насекомое, зависающее над цветком, - так сразу и не поймешь, что это. В народе его прозвали "белорусским колибри". По факту это наши типичные бабочки - бражники. Днем встречаются только три вида - языковый, подмаренниковый и вьюнковый.





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В Беларуси отмечено около 20 видов бражников. Но дневные виды, которые чаще всего и попадаются на глаза нашим гражданам, - это вьюнковый бражник. Быстрая работа крыльев создает впечатление, как будто он машет ими, как птица. А длинный язычок, вытянутый в хобот, позволяет ему проникать в самые глубокие цветки и питаться нектаром. По размерам и форме тела бабочка схожа с колибри, поэтому возникает такая путаница у наших обывателей. Олег Прищепчик, заведующий лабораторией наземных беспозвоночных животных НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам

Пернатые возвращаются на историческую родину

Белорусские экосистемы многообразны, и каждая по-своему уникальна. Некоторые виды птиц, к примеру, большой баклан, рыбоядная птица, на нашей территории жили еще тысячу лет назад. Сегодня пернатые возвращаются на историческую родину на кормежку и гнездование.





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Большой баклан - это птица, которая обитает и встречается на гнездовании в естественных водоемах: в пойме Припяти, в пойме Днепра, на крупных озерах - Браславских, нарочанских. В Беларуси численность большого баклана мы оцениваем на уровне около 5 тыс. гнездящихся пар. Ирина Самусенко, заведующий лабораторией орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам