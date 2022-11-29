Медведь Тристан из Минского зоопарка ушел в спячку

До наступления зимы остались считанные дни, а в Минском зоопарке медведь Тристан ушел в спячку. Зоотехники помогли косолапому подготовить берлогу, доставили сено, которое он уже самостоятельно утрамбовал в своем зимнем пристанище. В дикой природе медведи, как правило, в спячке могут находиться до полугода. Пробуждение же Тристана планируется в феврале.



За зиму медведи теряют около 200 килограммов веса. Надо заметить, что к спячке готовится и медведица Нюра. Для 7-летней особи зимний сон пройдет впервые.