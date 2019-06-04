Медведь вернулся в Беловежскую пущу. Хищник исчез из заповедника в конце XIX века из-за охотников, спустя полтора столетия снова замечены огромные следы. Их нашли лесники в юго-восточной части парка.

Животное занесено в Красную книгу. В районе обнаружения следа установят дополнительное наблюдение. До этого медведя в Беловежской пуще можно было наблюдать только в неволе. Сейчас в вольере живут самец и самка. По словам специалистов, если медведь-путешественник решит обосноваться в заповеднике, он может попасть в объектив фотоловушки.