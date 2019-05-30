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Медведь забрел в одну из деревень Налибокской пущи

Кадры, которые восхищают и удивляют. Косолапый попал в объектив камеры. Медведь забрел в одну из деревень Налибокской пущи. Работники агроусадьбы получили видео и разместили на своей странице в Интернете. На кадрах видно, что медведь облюбовал столб и долго не отходил.

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