Медведева: Следующая перепись населения пройдет в Беларуси в 2030 году

Что касается подготовки к переписи, то Белстат работает над тем, чтобы включить в обследование еще больше информации из имеющихся регистров, реестров и информационных баз данных государственных органов, организаций, чтобы у граждан оставалось меньше вопросов для самостоятельного заполнения. "Чтобы переходить на регистровую перепись, некоторые страны создают статистические регистры населения. И мы сегодня как раз закладываем концепцию по созданию такого регистра", - добавила она.