3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Медведева: Следующая перепись населения пройдет в Беларуси в 2030 году
В Беларуси следующая перепись населения пройдет в 2030 году. Об этом журналистам рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева перед расширенным заседанием коллегии Белстата, сообщает БЕЛТА.
"Беларусь четко выполняет требования ООН по проведению переписи населения раз в 10 лет, - сказала Инна Медведева. - Следующая перепись населения пройдет в 2030 году".
Что касается подготовки к переписи, то Белстат работает над тем, чтобы включить в обследование еще больше информации из имеющихся регистров, реестров и информационных баз данных государственных органов, организаций, чтобы у граждан оставалось меньше вопросов для самостоятельного заполнения. "Чтобы переходить на регистровую перепись, некоторые страны создают статистические регистры населения. И мы сегодня как раз закладываем концепцию по созданию такого регистра", - добавила она.
В истории суверенной Беларуси перепись населения проведена уже три раза. В 2019 году она была безбумажной и проводилась комбинированным методом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе