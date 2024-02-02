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Медведева: Следующая перепись населения пройдет в Беларуси в 2030 году

Медведева: Следующая перепись населения пройдет в Беларуси в 2030 году

В Беларуси следующая перепись населения пройдет в 2030 году. Об этом журналистам рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева перед расширенным заседанием коллегии Белстата, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь четко выполняет требования ООН по проведению переписи населения раз в 10 лет, - сказала Инна Медведева. - Следующая перепись населения пройдет в 2030 году".

Что касается подготовки к переписи, то Белстат работает над тем, чтобы включить в обследование еще больше информации из имеющихся регистров, реестров и информационных баз данных государственных органов, организаций, чтобы у граждан оставалось меньше вопросов для самостоятельного заполнения. "Чтобы переходить на регистровую перепись, некоторые страны создают статистические регистры населения. И мы сегодня как раз закладываем концепцию по созданию такого регистра", - добавила она.

В истории суверенной Беларуси перепись населения проведена уже три раза. В 2019 году она была безбумажной и проводилась комбинированным методом.

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