Медвежий беспредел - в Сенненском районе хищник разоряет пасеки

Выпотрошенный улей и поломанная в палисаднике слива - это на память о своем визите оставил непрошеный гость. Дачник Валерий Шилов рассказывает, что медведь достал две рамки с медом из пчелиного домика когтями и уволок в кусты. Почерк медведя здесь уже знают - в прошлом году хищник также захаживал в деревню. На глаза не попадался, а вот следы прямо на деревенской гравейке оставил.

Валерий Шилов рассказывает, что сам он сибиряк и медведя видел. "Мяч футбольный в его пасти легко скроется", - делится воспоминаниями дачник. - Но здесь в Беларуси еще не встречал".

Жена Таиса, тоже рассказывает, что ей страшно. "Утром, когда встаю, из дома утром выхожу - стучу, чтоб спугнуть", - делится дачница.





Повсюду в деревне следы пребывания медведя

Отметился хищник и у соседей - медовую вечеринку устроил на днях.Следы медвежьего пира - в нескольких метрах от пасеки. Трава примята словно катком. Здесь хозяева и обнаружили разоренный пчелиный домик. Чтобы сберечь урожай меда, по периметру пасеки оборудовали "сигнализацию" - медведя пробуют спугнуть при помощи шума и других раздражителей.

Татьяна Ларченкова, дачница:

Деревня Углы, куда зачастил хищник, настоящий "медвежий угол". Постоянных жителей нет - одни дачники. Рядом поля с кукурузой и лес. Такие безлюдные населенные пункты медведь считает своим домом.

Николай Новиков, инженер по охотничьему хозяйству Богушевского лесхоза рассказывает, что численность медведей последние лет пять, и непосредственно последние три года, заметно увеличивается, потому что хорошие условия для обитания, это кормовая база, сельское хозяйство развито.

Мария Новакович, начальник Сенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В Витебском зоопарке подрастают двое брошенных медвежат

В Сенненском районе установлено как минимум пять мест обитания косолапого хищника. Родом оттуда и вот эти медвежата.

Ранней весной во время заготовки древесины шум техники спугнул медведицу. Сутки за берлогой наблюдали специалисты. Чтобы не дать погибнуть животным, их изъяли из дикой природы. Теперь их дом - Витебский зоопарк.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка: