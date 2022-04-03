Механизированные парковки - новое направление белорусско-российского сотрудничества

Новое направление белорусско-российского сотрудничества - механизированные парковки. Проект пилотный, но очень перспективный. Благодаря специальному подъемнику машины паркуются не рядом, а друг над другом. Для Москвы, где найти парковочное место большая проблема, это настоящий подарок для автовладельцев. Конструкция прочная, может выдержать от 1 до 2,5 тонны. То есть доступна для легковых автомобилей и внедорожников.



Пока подобные парковки рассчитаны на подземные гаражи жилых комплексов или торговых центров. Но, возможно, в будущем конструкции появятся и на улицах городов. Кстати, стоимость за такую парковку будет дешевле, чем за обычную.