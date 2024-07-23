Одни атакуют, другие держат оборону. Механизированные подразделения Вооруженных сил Беларуси проводят тренировки в укрепрайонах. Военные работают в двустороннем формате противоборства атаки и защиты со сменой позиций. В том числе отрабатывают отражение нападения условного противника, превосходящего по силам. Занятия проводятся с использованием тактики современного боя. Задействуются беспилотники.

Укрепрайон расположен на возвышенности и построен по принципу круговой обороны. Атакующим нужно проявить мастерство военного дела, чтобы к нему подобраться. Каждый метр вокруг узла сопротивления пристрелян артиллерией, а подходы к нему могут оперативно заминировать. Преимущество обороняющимся также дает размещение огневых точек на возвышенности. Главная цель таких узлов - сковать превосходящие силы противника. Выстроенная инфраструктура позволяет это сделать.