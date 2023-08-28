"Механизмов выхода не оказалось": почему сбежавший белорус захотел выйти из Координационного совета белорусской оппозиции

"Когда лидеры Координационного совета белорусской оппозиции выдвинули идею о том, что совет создается для того, чтобы найти точки соприкосновения, в дальнейшем все конструктивно обсуждать и находить пути решения насущных проблем, мне показалось это здравой идеей", - признался ортопед-травматолог, врач высшей квалификационной категории Александр Пипкин в проекте "Актуальное интервью" .

В последующем Александр Пипкин увидел, что ни к чему членство в этом совете не приводит. По его словам, конфронтация там только нарастала. "Вместо взаимопонимания там царила непримиримость. Никаких даже заседаний не было: ни в онлайн-, ни в офлайн-формате, - отметил врач. - Я не увидел никаких действий. Когда пришло осознание, что надо выйти из Координационного совета, механизмов выхода не оказалось".