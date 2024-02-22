Мекка белорусского биатлона - спортивный комплекс "Раубичи" отмечает юбилей

"Раубичи" - особенный спортивный объект, который белорусские архитекторы безупречно вписали в уникальный природный ландшафт. Сегодня исполняется 50 лет одной из самых знаменитых спортивных баз подготовки.

"Раубичи" - одна из ведущих биатлонных точек планеты, а также комплекс, который способен принимать соревнования любого уровня по фристайлу, лыжным гонкам, автоспорту и многому другому. Здесь выросло не одно поколение олимпийских чемпионов, а гости оставляют исключительно положительные отзывы. Президент Беларуси поздравил коллектив спортивного комплекса и поблагодарил всех, кто внес вклад в становление и развитие центра, за ответственное отношение к делу и пожелал новых больших достижений во славу Беларуси.