Мельниченко: Товарооборот Беларуси и Пензенской области за первое полугодие превысил 2 млрд российских рублей

За первое полугодие 2023-го товарооборот Беларуси и Пензенской областипревысил 2 млрд российских рублей, из которых 1 млрд - это экспорт. Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в проекте "Актуальное интервью".

"Практически паритетный экспорт идет с республикой, то есть это как раз говорит о большом потенциале взаимовыгодного сотрудничества, - сказал губернатор. - У нас очень много тем для сотрудничества".

У Пензенской области соглашения заключены с пятью субъектами Республики Беларусь, говорит глава региона. "После встречи с Александром Лукашенко в марте 2022-го пошла новая динамика в отношениях. Мы договорились, что будем сотрудничать в экономической сфере, в сфере научно-технического сотрудничества, в сельском хозяйстве, в кооперации наших промышленных производств и предприятий. В принципе по этому пути и пошли", - подчеркнул он.

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