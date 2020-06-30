"Мельница моды - 2020" назовет новые имена фешен-индустрии

"Мельница моды - 2020" закружит дизайнеров, фотографов, моделей и стилистов в гала-шоу. Сегодня в Минске пройдет финал республиканского фестиваля-конкурса. На подиуме встретятся 45 коллекций от полусотни белорусских авторов. За звание лучшего в модной индустрии сразятся не только дизайнеры: отдельные номинации предусмотрены для фотографов, моделей и стилистов. В этом году 29-й форум пройдет без зрителей, но в онлайн-формате. Выбирать законодателей трендов будут как белорусское жюри, так и международные эксперты.

