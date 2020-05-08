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Мелодии военных лет и танцы под окнами фронтовиков
Мелодии военных лет и парад под окнами! В праздничном кителе и с наградными медалями, но в домашней обстановке слушал фронтовые песни Герой Советского Союза Василий Мичурин. Концерт под его окнами организовало Министерство обороны. Полковник в отставке прошел не только Великую Отечественную, но и советско-финскую войну, за которую получил звание Героя СССР. К слову, Виктору Мичурину сто три года! И с такой биографией в мире мало кто еще есть.
Музыка и танцы развернулись и под окнами Ивана Кустова! Он второй Герой Советского Союза, который живет в Минске. Всего же, по данным Минтруда на первое апреля, в Беларуси почти 5 000 ветеранов Великой Отечественной войны.
Сказать спасибо героям Советского Союза и поздравить с Великой Победой сегодня приехал Министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Искренняя благодарность и теплые пожелания еще раз подчеркивают, что подвиги этих солдат Победы не забыты!
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