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Меморандум о сотрудничестве подписали общественные организации Беларуси
Cегодня, в День памяти жертв Хатыни, меморандум о сотрудничестве подписали 10 общественных организаций страны. Среди них - Белорусский республиканский союз молодежи, "Белая Русь", "Патриоты Беларуси", "Федерация профсоюзов", "Белорусский союз женщин". Главная цель - популяризация традиций и исторической памяти, а также формирование уважительного отношения к госсимволам Беларуси. Место подписания соглашения выбрано тоже неслучайно. Крипта храма-памятника как символ национальной святыни хранит капсулы с землей, собранной в местах воинской славы Беларуси и других стран.
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