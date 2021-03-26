Мемориал "Партизанская криничка" реконструируют

Многие белорусы, чьи семьи коснулась война, в последнее время все активнее выступают с инициативами реконструкции мемориалов. И их устремления находят поддержку. В Гомельской области по предложению местных жителей архитекторы начали работу над проектом нового военно-исторического комплекса. Он появится возле мемориала "Партизанская криничка". Первоначальную стелу реконструируют, а рядом воссоздадут прообраз настоящего партизанского лагеря. По мнению историков, партизанскому движению в Беларуси в годы Великой Отечественной следует придать статус "национального достояния". Анна Ковалева продолжит.



150 вражеских эшелонов, 15 складов боеприпасов, 8 железнодорожных мостов. Все это взорвали гомельские партизаны в годы войны. Первое объединение обосновалось под Гомелем у природного родника. Впоследствии он станет символом всенародной борьбы с гитлеровскими захватчиками.



Истоки партизанской кринички до сих пор берегут внуки Победы. К месту базирования отряда "Большевик" за 7 десятилетий дорога так и не заросла. Современный облик эта местность обрела в 83-м - в память о героическом отряде здесь возвели мемориал. Правда, сейчас в бетонной стеле читается возраст - почти 40 лет. Монумент требует реконструкции.









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Историю хранит музей военной славы. Отдельные экспонаты - свидетели эпохи легендарного отряда. Изначально в нем было 37 человек. Кроме диверсий на железных дорогах, они уничтожали карательные группы и спасали мирных людей от фашистского рабства и лагерей смерти.

Константин Мищенко, замдиректора Гомельского областного музея военной славы:

"Буквально в первые дни существования отряда начали блокировать дороги. Вокруг Гомеля забурлила партизанская жизнь. Противник не чувствовал себя спокойно, несмотря на то, что здесь был значительный гарнизон, партизаны активно действовали".

В Гомельской области увековечивают память о партизанском прошлом региона

И сейчас партизанское прошлое буквально читается и в облике Гомеля. Многое сделано для увековечивания памяти участников отряда. В том числе одного из самых ярких его представителей - Емельяна Барыкина.

Легендарного партизана захоронили в самом центре Гомеля - у Вечного огня. Его имя носит самая длинная улица областного центра. А на фасаде одного из домов здесь был написан 200-метровый портрет Героя.

Создание мурала - идея самих гомельчан. В числе инициативных жителей города и Иван Афанасьев - филолог по образованию и историк по призванию. Историю войны в детстве он узнал не из книг, а из рассказов своего дедушки - солдата Красной армии. В одном из боев его буквально изрешетили минные осколки. Врачи были против возвращения на фронт. Тогда мужчина ушел в партизаны. За Родину боролся до победного мая. А в 80-е стал инициатором создания того самого мемориала "Партизанская криничка". Символично, что в 21 веке уже его внук - в числе тех, кто поднял тему реконструкции сакрального места.

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Иван Афанасьев, завкафедрой русской и мировой литературы ГГУ им. Ф. Скорины, профессор академии военных наук РФ:

"Вы знаете, мне посчастливилось продолжить дело тех людей. И, конечно же, все эти начинания были бы невозможны без поддержки на самом высоком государственном уровне, без поддержки Президента Республики Беларусь. Очень важно, что сейчас память о Великой Победе становится важнейшим содержанием государственной политики во всех областях".

Команда архитекторов и инженеров уже приступила к разработке проекта. Многие нюансы еще требуют шлифовки. Но главные черты обновленного мемориала на бумаге уже видны.

Юрий Варущенко, главный архитектор проектов ОАО "Институт Гомельгражданпроект":

"Вначале мы собирали исходные данные по исторической справке тех мест, тех событий. Смотрели военные документы, уставы: как в военное время делались землянки. И вот с этим опытом мы начинали этот проект"

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