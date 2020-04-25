Мемориал Шуневка - символ мужества и ненависти к войне

В год 75-летия Великой Победы во всех регионах страны силы направлены на благоустройство мест памяти, мемориальных комплексов, братских могил. Только в Витебской области более 1400 таких захоронений. Задача - привести в порядок все без исключения. Символом мужества и ненависти к войне является и мемориал Шуневка. Он установлен на месте сожженной деревни. Буквально в один миг оборвались жизни десятков мирных жителей, среди которых были и дети. Марина Романовская продолжит.



Территория тогда еще Бегомльского района. Отряд "Романа", который изначально насчитывал чуть более 100 человек, быстро прирастает добровольцами.И уже осенью 1942 здесь действует крупное партизанское формирование - бригада "Железняк".

За помощь партизанам фашисты устраивали карательные операции. Трагическая судьба постигла и Шуневку. 22 мая 1943 захватчики окружили деревню. Тех, кто постарше, согнали в сарай и подожгли. А детей бросили в колодец и закидали гранатами. В тот день погибли 66 человек. Спастись удалось лишь нескольким местным жителям.





