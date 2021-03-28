Мемориал в Березе-Картузской - память о зверствах против "неугодного" народа

С геноцидом наш народ столкнулся еще сто лет назад, после заключения так называемого мирного Рижского договора, когда страну разделили между соседними государствами. Западную часть, которая относилась к Польше, называли не иначе как "восточные кресы". На этих территориях был установлен санкционный строй. Активно проводилась политика полонизации, запрещался родной язык, упраздняли школы, закрывали периодические издания и ликвидировали православные храмы.



Ситуация накалилась с приходом к власти Пилсудского. Авторитарный режим, который в историографии называют профашистским, еще больше усугубил ситуацию на исконно белорусских землях. А после подписания мирного договора между Польшей и Германией и вовсе начинаются массовые репрессии и террор белорусского народа.



В небольшом провинциальном городе Береза-Картузская - сегодня это город Береза - создают один из самых страшных концлагерей. И если нацисты в подобных изоляционных зонах людей убивали, польские власти своей целью ставили моральное уничтожение человека. О зверствах против "неугодного" народа - Елена Бормотова.



Береза - небольшой благоустроенный районный центр Брестской области с населением чуть менее 30 тысяч человек. Центральная улица города носит имя Ленина, ранее называлась Шоссейной. Вдоль нее в конце 19-го века власти Российской империи возвели казармы для 151-го Пятигорского пехотного полка. Сегодня здесь находятся торговый центр, галерея искусств, центр ремесел. А почти 90 лет назад эта территория в несколько рядов была обнесена колючей проволокой. Польские власти создали здесь один из самых жестоких концлагерей в истории.



Лагерь создавали в зданиях бывших казарм императорской армии. Их строили из красного монастырского кирпича, поэтому до сих пор эти здания и называют красными казармами. С момента открытия концлагеря Береза становится закрытым городом. Сюда можно было въехать лишь по специальным пропускам. А первый комендант лагеря Болеслав Гефнер свою стажировку проходил в немецких концлагерях.



Применять на практике теорию, полученную в нацистской Германии, Гефнер стал в 1934-м. Поводом для создания лагеря в Березе-Картузской стало убийство польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого, совершенного боевиками организации украинских националистов 15 июня.







Первая группа заключенных прибыла сюда уже в июле. Они находились под особой охраной. На четверых узников приходился один полицейский. По периметру лагеря расположились бойницы с пулеметчиком. Колючая проволока была под напряжением. Подходить к лагерю местному населению запрещалось.



Хранилища Государственного архива Брестской области. Именно здесь хранятся документы концлагеря Береза-Картузская. То самое распоряжение главы Речи Посполитой Мосьцицкого. Кроме него, документ заверили еще 11 министров польского правительства, в том числе и Пилсудский. Фонд № 98. Никогда не был засекречен. В нем 2919 единиц хранения. Из них 2811 - учетные дела заключенных.



Сколько людей прошло через польский концлагерь - и сегодня сказать невозможно. Согласно архивным документам, около 3 тысяч за 5 лет существования. Но исследователи отмечают тот факт, что, начиная с 1938 года, сюда массово начали свозить жителей Западной Беларуси, включая женщин. Таким образом, число заключенных достигало почти 10 тысяч человек. Но документально это подтвердить невозможно.



Свое детище комендант Гефнер характеризовал так: из нашего лагеря можно выйти или на собственные похороны, или в дом умалишенных. В Березе-Картузской действовало два правила. Первое - все приказания полицейских выполнять бегом. И второе - над лагерем всегда стояла тишина, нехарактерная для такого большого скопления людей.



Решение судьи о направлении человека в лагерь Береза-Картузская обжалованию не подлежало. Заключенный здесь терял свое имя и фамилию. У него был лишь лагерный номер. Шесть дней в неделю заключенные выходили на работу. Один из видов наказания - изготовление каменных плит в бетонных мастерских. Их них в Березе выкладывали дорогу. И если сегодня на каком-то участке дорог поднять асфальт, мы можем увидеть те самые плиты, которые изготавливали заключенные лагеря.







Камеры находились на втором этаже казармы. На первом была столовая. Окна были заколочены. Подъем в 4 утра, перекличка и направление на работы. Прием пищи по свистку. Некоторые узники даже не успевали съесть свою порцию. Отбой в 19:15. Но ночью заключенным устраивали проверки.



Лагерная администрация решала судьбу человека - выйдет он на свободу или нет. Чаще всего узники отбывали по несколько сроков заключения. Люди находились здесь до 3 лет. Некоторые не выдерживали, заканчивали жизнь самоубийством. Число погибших и замученных до сих пор неизвестно. По официальной статистике, чуть больше десяти. Лагерь прекратил свое существование в день объединения Западной и Восточной Беларуси - 17 сентября 1939 года. В 60-ых на месте концлагеря был установлен мемориал.



