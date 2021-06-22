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Мемориал в память о жертвах Великой Отечественной войны установили в деревне Ислочь Минского района

Мемориал памяти жертвам войны и сражавшимся с оккупантами воинам обрели жители деревни Ислочь Минского района. Благодаря энтузиазму и работе с архивами, установлена историческая правда о шести сожженных в районе Ислочи деревнях и о героизме партизан отряда Калинина и бригады Щорса, которые с начала 40-х действовали в этом регионе. Названия поселений, ставших жертвами гитлеровцев, и имена погибших высечены на металлических и гранитных табличках, которые разместили на камни-валуны.

Много людей приняли участие увековечивания памяти этой деревушки. Все деревни нашей страны - все удостоены такой памяти. У них своя история, поэтому я хочу выразить благодарность жителям для того, чтобы они сделали такой памятник, который долгие годы будет символизировать отношение к войне в нашей Беларуси.
Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района

К новооткрытому обелиску легли цветы и венки, прозвучал концерт песен военных лет. Память погибших почтили минутой молчания.


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