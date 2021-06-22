Мемориал в память о жертвах Великой Отечественной войны установили в деревне Ислочь Минского района

Много людей приняли участие увековечивания памяти этой деревушки. Все деревни нашей страны - все удостоены такой памяти. У них своя история, поэтому я хочу выразить благодарность жителям для того, чтобы они сделали такой памятник, который долгие годы будет символизировать отношение к войне в нашей Беларуси.

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района