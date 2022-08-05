Мемориал в память жертв геноцида открыли в деревне Дунаи

Всенародная память и напоминание о трагических событиях. В деревне Дунаи в Логойском районе торжественно открыт мемориал. В этом месте в годы войны немецко-фашистские захватчики сожгли заживо всех жителей, а деревню превратили в пепел. 38 человек, среди них 9 детей, стали жертвами геноцида, а увековеченный в камне-валуне документ (копия акта сожженной деревни) станет напоминаниям о событиях тех лет.