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Мемориал в память жертв геноцида открыли в деревне Дунаи

Всенародная память и напоминание о трагических событиях. В деревне Дунаи в Логойском районе торжественно открыт мемориал. В этом месте в годы войны немецко-фашистские захватчики сожгли заживо всех жителей, а деревню превратили в пепел. 38 человек, среди них 9 детей, стали жертвами геноцида, а увековеченный в камне-валуне документ (копия акта сожженной деревни) станет напоминаниям о событиях тех лет.

На территории Беларуси в войну было сожжено 9 200 деревень, более 5 000 сгорели вместе с людьми. Открытие мемориала в Год исторической памяти - возможность показать настоящую картину военной трагедии и увековечить погибших мирных жителей поименно.

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