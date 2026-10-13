Мемориальному комплексу "Курган Славы" присвоен статус памятника международного значения

Знаковое событие для сохранения исторической памяти: мемориальному комплексу "Курган Славы" присвоена 1 категория историко-культурной ценности международного значения.

Не просто мемориал, а живая летопись героизма, символ освобождения Беларуси от фашизма и дань уважения каждому, кто сражался за свободу нашей земли. Величественный монумент "Курган Славы" возвышается над Минщиной. Общая высота архитектурно-скульптурного ансамбля - свыше 70 м.

Монумент сооружен на месте знаковых сражений операции "Багратион". Летом 1944 года именно в этом районе была уничтожена попавшая в окружение 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Сражение вошло в историю как Минский котел.

Спустя четверть века после освобождения республики здесь воздвигли рукотворный холм. Горсти земли для него привозили сами люди с мест сражений. Комплекс увековечил подвиг воинов 4 фронтов, а также белорусских партизан и подпольщиков.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ:

"В подножие памятника была заложена капсула с посланием потомкам: "Беречь мир и чтить память своих предков, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины". Монумент получился высоким - 35 м в высоту. Впоследствии на нем был возведен памятник в виде 4 штыков. По внешнему контуру на кольце установлены барельефы лиц стилизованных - освободителей Беларуси: молодая партизанка, старый партизан, боец-пехотинец, летчик, танкист и так далее. Внутри кольца выложена надпись: "Армии советской, армии-победительнице - слава".

В знак признания особого значения для мировой истории в сентябре этого года решением Белорусского республиканского научно-методического совета при Министерстве культуры мемориальному комплексу "Курган Славы" присвоена первая категория историко-культурной ценности. Это юридически закрепило за комплексом статус памятника международного, всемирного масштаба.

Ирина Воронович, начальник отдела организации охраны и учета историко-культурных ценностей Министерства культуры Беларуси:

"Ранее "Курган Славы" носил 3 категорию. 3-я категория - это региональный характер, т. е. памятник Минской области. Уже в текущем году в сентябре памятнику была присуждена 1 категория, что символизирует повышение статуса до мирового значения. Это и исторический, и культурный, и документальный памятник. Это часть нашей истории, которая свидетельствует о том, что в настоящее время современные белорусы чтят эту память. Статус соответствует тому, что он становится интересен не только для самих граждан, но и для граждан, которые посещают нашу страну".

Присвоение высокого статуса - это не только признание заслуг прошлого, но и гарантия глубокой охраны комплекса. Всего в Беларуси находится около 5,7 тыс. объектов историко-культурной ценности. Из них первой категории около 50.

"Курган Славы" - мемориал поистине народный. За время существования комплекса его посетили почти 40 млн человек более чем из 100 стран мира. Это место, где история встречается с настоящим, а память о великом подвиге передается от поколения к поколению.