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Известному нейрохирургу Арнольду Смеяновичу открыли мемориальную доску
В благодарность за многолетний труд и открытия в медицине известному нейрохирургу страны Арнольду Федоровичу Смеяновичу открыли мемориальную доску в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Профессии он посвятил 57 лет. Ежегодно выполнял свыше 200 сложнейших операций. Академик, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси Арнольд Смеянович разработал несколько методик лечения неврологических расстройств, опубликовал свыше 400 научных работ.
Виталий Смеянович, завотделением РНПЦ неврологии и нейрохирургии, сын Арнольда Смеяновича: Когда увидел, как относятся к нему коллеги по работе, не только как к своему руководителю, начальнику, а прежде всего старшему товарищу. Советы, которые он давал, сложные случаи клинические, когда разбирались, с каким вниманием слушали его коллеги, подчиненные. Действительно человек был непререкаемого авторитета.
Станислав Смеянович, врач-нейрохирург, внук Арнольда Смеяновича: Для меня все-таки Арнольд Федорович не только великий нейрохирург, но в первую очередь дедушка. Скажем так, большую часть своей жизни он был для меня дедушкой. Я действительно очень горд носить его имя и всеми своими поступками, начиная с поступления в университет, с тех пор для меня дедушка является тем, на кого я равняюсь.
В Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии ежегодно проходят лечение свыше 8 тысяч пациентов. Выполняются 2 с половиной тысячи высокотехнологичных вмешательств как белорусам, так и иностранцам.
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