Известному нейрохирургу Арнольду Смеяновичу открыли мемориальную доску

Станислав Смеянович, врач-нейрохирург, внук Арнольда Смеяновича: Для меня все-таки Арнольд Федорович не только великий нейрохирург, но в первую очередь дедушка. Скажем так, большую часть своей жизни он был для меня дедушкой. Я действительно очень горд носить его имя и всеми своими поступками, начиная с поступления в университет, с тех пор для меня дедушка является тем, на кого я равняюсь.