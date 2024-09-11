Мемориальную доску журналисту и детскому писателю открыли в Гомеле

Редактура Серкова была весомой. На протяжении почти трех десятилетий именно его автограф на материале был знаком качества телевизионного репортажа. Молодых журналистов мы будем воспитывать именно в этом ключе, на том, что у нас есть своя школа, есть свои герои и есть свои профессионалы.

Александр Добриян, директор телерадиокомпании "Гомель"