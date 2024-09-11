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Мемориальную доску журналисту и детскому писателю открыли в Гомеле
Мемориальную доску белорусскому журналисту и детскому писателю Ивану Серкову открыли на здании телерадиокомпании "Гомель". Он почти 30 лет работал главным редактором Гомельской студии телевидения. Его произведения известны миллионам советских читателей, в особенности трилогия "Мы с Санькой…". Иван Киреевич рассказывал о судьбах белорусских подростков, которые видели Великую Отечественную войну. По его повести снят фильм "Мы - хлопцы живучие". В этом году классику белорусской литературы исполнилось бы 95 лет.
Редактура Серкова была весомой. На протяжении почти трех десятилетий именно его автограф на материале был знаком качества телевизионного репортажа. Молодых журналистов мы будем воспитывать именно в этом ключе, на том, что у нас есть своя школа, есть свои герои и есть свои профессионалы.
Мемориальную доску открыли в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (в преддверии Дня народного единства). Реализовал задумку художник Александр Гвоздиков.
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