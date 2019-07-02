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Мемориальную табличку установили на могиле Героя Советского Союза Миренкова Ивана Степановича



Отметим, в чешском поселке Старовички на постаменте находится тот самый танк, на котором Иван Миренков освобождал село от немецко-фашистских захватчиков. Ежегодно там проходят памятные мероприятия.

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