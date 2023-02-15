Мемориальную зону обновят в парке Воинов-интернационалистов в Бресте

В Бресте в парке Воинов-интернационалистов обновят мемориальную зону, сообщил 15 февраля журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, пишет БелТА.

"Продолжим обустройство парка Воинов-интернационалистов. Объем работ достаточно большой. Уже сейчас начали подготовку к 35-летию вывода войск из Афганистана, - сказал Александр Рогачук. - Реконструкция парка ведется по двум направлениям. Первое - это мемориальное ядро. У нас уже есть задумки по его дальнейшему обустройству. Второе - сам парк, который уникален с точки зрения и ландшафта, и растительности. Работы по обустройству новых пешеходных связей идут даже зимой. Вопрос находится на контроле у председателя облисполкома Юрия Шулейко".

Благоустроить эту зону отдыха намечено в течение нескольких лет. "В итоге мы хотим получить парк, который не будет похож на другие в Бресте", - подчеркнул председатель горисполкома.

Парк Воинов-интернационалистов располагается на 40 га. Его реконструкция началась в прошлом году. За это время рекреационная зона заметно изменилась. Территорию очистили от лишней растительности и аварийных деревьев, обновили пешеходные дорожки, отремонтировали эстраду, частично заменили осветительные опоры, установили новые игровые и спортивные площадки. Постепенно парк будут насыщать новыми малыми архитектурными формами, обустраивать зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

