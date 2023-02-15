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Мемориальную зону обновят в парке Воинов-интернационалистов в Бресте
В Бресте в парке Воинов-интернационалистов обновят мемориальную зону, сообщил 15 февраля журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, пишет БелТА.
"Продолжим обустройство парка Воинов-интернационалистов. Объем работ достаточно большой. Уже сейчас начали подготовку к 35-летию вывода войск из Афганистана, - сказал Александр Рогачук. - Реконструкция парка ведется по двум направлениям. Первое - это мемориальное ядро. У нас уже есть задумки по его дальнейшему обустройству. Второе - сам парк, который уникален с точки зрения и ландшафта, и растительности. Работы по обустройству новых пешеходных связей идут даже зимой. Вопрос находится на контроле у председателя облисполкома Юрия Шулейко".
Благоустроить эту зону отдыха намечено в течение нескольких лет. "В итоге мы хотим получить парк, который не будет похож на другие в Бресте", - подчеркнул председатель горисполкома.
Парк Воинов-интернационалистов располагается на 40 га. Его реконструкция началась в прошлом году. За это время рекреационная зона заметно изменилась. Территорию очистили от лишней растительности и аварийных деревьев, обновили пешеходные дорожки, отремонтировали эстраду, частично заменили осветительные опоры, установили новые игровые и спортивные площадки. Постепенно парк будут насыщать новыми малыми архитектурными формами, обустраивать зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.
В Бресте сегодня прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Местные власти, депутаты, дипломаты, ветераны войны в Афганистане, представители общественных объединений, жители города собрались в парке Воинов-интернационалистов. Они возложили цветы и венки к мемориальному знаку и почтили память погибших солдат, прапорщиков и офицеров минутой молчания.
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