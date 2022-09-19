Мемориальные доски памяти погибших летчиков Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика открыли в Лиде

В Лиде открыли мемориальные доски памяти погибших летчиков Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика. Торжественные мероприятия прошли в средних школах № 6 и № 9. С сентября учебные заведения носят имена Героев Беларуси, которые совершили подвиг и ценой собственной жизни увели падающий самолет от жилых домов.



Почтить память пилотов собрались родные и знакомые, сослуживцы, учителя и все неравнодушные жители города. В школьных музеях также открыты экспозиции, где хранятся личные вещи героев.



Владимир Ничипорчик, отец Андрея Ничипорчика:

Жизнь такова, что уже ничего не вернешь. Ребята сделали свой выбор. Они сделали, простым словом, по-человечески. И гордость за то, что это было сделано ими. Я, конечно, горд за то, что Андрей оказался настоящим человеком, офицером, летчиком, но боль, конечно же, остается всегда.

Наталья Сивухина, мать Никиты Куконенко:

Я очень рада, что школа присвоила имя Никиты. Значит, они будут помнить, гордиться и будут стараться как-то не подвести это имя.

Командир 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС Беларуси:

Не только педагогический состав, но и дети гордятся и осознают, что учатся не просто в средней школе, а в средней школе, которая носит имя героя. Каждый из них уже знает, какой геройский поступок совершили наши ребята. Каждый хочет быть похожим на наших ребят.

Учителя и учащиеся школы, в которой учился Андрей Ничипорчик, создали памятный альбом и подарили его родителям летчика. Ученики 6-х классов также посетили комнату боевой славы лидской 116-й штурмовой авиационной базы. Ребята узнали боевой путь авиабазы и посмотрели, как сегодня служат армейские авиаторы.