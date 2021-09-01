Мемориальные отряды школ и гимназий Минска заступили на пост № 1

Мемориальные отряды школ и гимназий Минска собрались сегодня на площади Победы, чтобы отдать дань памяти подвигу героев Великой Отечественной войны. Старшеклассники торжественно заступили на пост у Вечного огня. Эту вахту лучшие юнармейцы будут нести по май следующего года.