Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой" удостоен ордена Франциска Скорины. Указ сегодня подписал Президент. Награды удостоен за значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании, а также в связи с 50-летием со дня основания комплекса.