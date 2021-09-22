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Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой" удостоен ордена Франциска Скорины

Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой" удостоен ордена Франциска Скорины. Указ сегодня подписал Президент. Награды удостоен за значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании, а также в связи с 50-летием со дня основания комплекса.

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