Мемориальный комплекс "Хатынь" объявлен Всебелорусской молодежной стройкой

Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен объектам капитального ремонта и реконструкции мемориального комплекса "Хатынь". Соответствующий указ №176 подписал Александр Лукашенко. Это инициатива молодежи, которая была озвучена Президенту во время обращения главы государства с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в январе этого года. Принять участие во Всебелорусской молодежной стройке смогут юноши и девушки в возрасте от 14 до 31 года, в том числе в составе студотрядов. Завершить реставрационные работы и строительство музея поручено к 80-летию трагедии. О концепции и масштабах исторически значимой стройки - в репортаже Юлии Рубцовой.

Хатынь - священное место для каждого белоруса

Хатынь - сколько боли, страха, горечи потерь хранит ее земля. Здесь жили обычные белорусские крестьяне, выращивали урожай, растили детей и верили, что до Победы рукой подать. Надежда и жизни стариков, детей, женщин оборвались в миг - 22 марта 1943-го - каратели окружили деревню, согнали мирное население в сарай и подожги. В пепел - 26 домов. В трагическом списке 149 человек. Чудом выжить удалось лишь пятерым ребятишкам и кузнецу Иосифу Каминскому - это он стал прототипом скульптуры "Непокоренного человека", который сегодня возвышается над мемориалом.





Такую судьбу повторили сотни белорусских деревень - память о них, так же как и о жителях Хатыни, хранит мемориальный комплекс - его открыли в 1969-м. Строили всей страной!

Традиции комсомольцев подхватят и сегодня, когда впереди масштабная реконструкция. С инициативой объявить исторически важный объект Всебелорусской молодежной стройкой вышла молодежь.

Вы отметили в своем Послании, что молодежь надо воспитывать с помощью труда. У нас появилась такая инициатива. И просим Вас, уважаемый Александр Григорьевич, поддержать ее. Это инициатива студенческих отрядов БРСМ об объявлении строительства музея на территории Государственного мемориального комплекса "Хатынь" Всебелорусской молодежной стройкой. Как так считаем, что именно такие объекты должны возводиться руками молодых людей. И память о которых будет проноситься сквозь года будущим поколениям молодых белорусов. Спасибо. Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК "БРСМ"

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Александр, без проблем. Игорь Петрович Сергеенко, рассмотрите этот вопрос. При необходимости внесите предложение. Если мы там что-то создаем, может, и еще какой-то объект мы передадим нашим комсомольцам. Пусть занимаются, это будет только на пользу. Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК "БРСМ"

Мемориальный комплекс "Хатынь" объявлен Всебелорусской молодежной стройкой

Глава государства неоднократно доверял знаковые объекты молодежи - Национальная библиотека, "Минск-Арена" и даже атомная электростанция.

Подписан указ о присвоении Хатыни статуса Всебелорусской молодежной стройки

А сегодня подписан Указ №176 о присвоении объектам капитального ремонта и реконструкции Хатыни статуса Всебелорусской молодежной стройки. Сохранять историческую память там будут ребята от 14 до 31 года, в том числе в составе студотрядов. Отберут лучших.





Мы сегодня принимаем участие в данном проекте - это сигнал как внутри белорусского общества, так и на внешнем контуре. Наша молодежь не будет переписывать историю в угоду кому-то. Мы никогда не будем принимать варварских законов о сносе памятников, а будем бережно хранить память и передавать ее будущим поколениям. Александр Прохоров, второй секретарь ЦК "БРСМ"

Завершить реставрационные работы и строительство музея поручено к 80-летию трагедии. Работать придется в сжатые сроки: к первой очереди уже приступили. Молодежь же подхватит начатое.

Это та площадка, которая находится около скульптуры "Непокоренный человек". Это символическая крыша сарая, символическая дорога в последний путь, венец памяти, плиты основания - это основная часть. Параллельно будут вестись работы и по двум остальным очередям мемориала. Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь"

Отремонтируют подсветку и звуковое оформление. Расширят музейные площади. С нуля построят здание и соберут экспозицию. Говорят, она будет сильно отличаться от классической выставки.

На тысяче квадратных метрах разместят 6 выставочных залов. Круговая конструкция позволит создать некое "эмоциональное пространство", попав в которое, каждый сможет не просто увидеть, а прочувствовать ту боль - жестокость и бесчеловечность.

Старт же масштабному обновлению и возрождению мемориала был дан во время республиканского субботника. На закладке парка исторической памяти в составе бригад работал Президент. 149 саженцев по количеству погибших здесь - символ жизни.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я настаивал на том, чтобы возле каждой хаты, возле каждого домика было посажено плодовое дерево. Как символ того, что какие бы трудности ни были, жизнь продолжается. Здесь она тоже, несмотря на этот жестокий исторический символизм. Вот так будем по крупицам что-то придумывать, пока живы. И этот памятник будет иметь новый вид. Но приходить сюда надо, чтобы не забыли. Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь"

Люди помнят! Беларусь помнит! Поток экскурсий сюда не прекращается ни в выходные, ни в будни - идет молодежь, пожилые, идут те, кто ценит сегодняшний мир. И в этом месте действительно сложно сдержать эмоции.

"Наши деды и прадеды не просто так за это мирное небо боролись, кровь проливали".

"Молодцы, что сделали комплекс, что детей приводят и показывают, как на самом деле".

"Нужно деньги выделять, видите, как все рушится, столько лет прошло".