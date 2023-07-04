Мемориальный комплекс "Хатынь" посетила ветеранская организация Санкт-Петербурга, гости возложили цветы к подножию монумента

У нас здесь есть председатель общества наших ленинградских партизан. И собираются заключить соглашение с белорусами - ассоциацию сожженных деревень, потому что и у нас в Ленинградской области есть сожженные деревни, и в России в целом есть, и в Беларуси. Вот это единое сообщество, где они должны поднять мировой голос к тому, что нельзя больше этого допускать.

Людмила Смирнова, жительница блокадного Ленинграда