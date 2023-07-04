3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мемориальный комплекс "Хатынь" посетила ветеранская организация Санкт-Петербурга, гости возложили цветы к подножию монумента
Маршруты памяти в эти дни ведут к мемориальному комплексу "Хатынь". Вспомнить жуткие события Великой Отечественной, возложить цветы к памятнику "Непокоренный человек" и Вечному огню, поблагодарить за мир. Сегодня знаковое для белорусов место посетила ветеранская организация Санкт-Петербурга. Гости осмотрели залы нового музея - каждый посвящен отдельному периоду в истории нашего народа. Судьба Хатыни, как и десятков других сожженных деревень Беларуси, касается каждого.
Очень необычно сделано, когда девочка рассказывает свою судьбу и мальчик, который выжил в Хатыни. Такое впечатление, что в самом деле говоришь с живым человеком. Это необычный прием и очень действует.Исай Кузинец, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:
У нас здесь есть председатель общества наших ленинградских партизан. И собираются заключить соглашение с белорусами - ассоциацию сожженных деревень, потому что и у нас в Ленинградской области есть сожженные деревни, и в России в целом есть, и в Беларуси. Вот это единое сообщество, где они должны поднять мировой голос к тому, что нельзя больше этого допускать.
Конечно, в первую очередь их привлекает отношение нашего государства, наших людей к памятникам истории, памятникам Великой Отечественной войны, потому что у нас здесь, как нигде, наверное, на постсоветском пространстве все памятники сохранены, за ними проводится должный уход.
Логойский район - очередной пункт в маршруте гостей из Санкт-Петербурга по Беларуси. Ветераны побывали в Полоцке, а также у Кургана Дружбы в Верхнедвинском районе, возложили цветы к монументу на площади Победы в Минске. Далее направляются в Псков.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей