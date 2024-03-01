Мемориальный комплекс "Хатынь" в 2023 году посетили более полумиллиона человек

Мемориальный комплекс "Хатынь" в 2023 году посетили более 500 тыс. человек. Об этом рассказала начальник главного управления культуры Минского облисполкома Алла Шахотько на итоговой коллегии, пишет sb.by.



"Важным событием прошлого года стало открытие к 80-летию Хатынской трагедии в мемориальном комплексе "Хатынь" постоянной экспозиции нового музея памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", - отметила Алла Шахотько.



За 2023 год "Хатынь" посетили 525,6 тыс. человек, что составило 185% к уровню 2022 года.