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Мемориальный комплекс "Хатынь" в 2023 году посетили более полумиллиона человек
Мемориальный комплекс "Хатынь" в 2023 году посетили более 500 тыс. человек. Об этом рассказала начальник главного управления культуры Минского облисполкома Алла Шахотько на итоговой коллегии, пишет sb.by.
"Важным событием прошлого года стало открытие к 80-летию Хатынской трагедии в мемориальном комплексе "Хатынь" постоянной экспозиции нового музея памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", - отметила Алла Шахотько.
За 2023 год "Хатынь" посетили 525,6 тыс. человек, что составило 185% к уровню 2022 года.
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