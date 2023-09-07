Мемориальный комплекс "Озаричи" обновится на средства, собранные на республиканском субботнике

Мемориальный комплекс "Озаричи" готовится к обновлению. Масштабная реконструкция проходит благодаря средствам, собранным на республиканском субботнике.

Строительство впечатляющих своей глубиной и смыслом объектов на месте обелиска и стелы в Калинковичском районе в память о стойкости белорусского народа поистине национальный проект. Он сплотил белорусов разных поколений. Ведь принимая участие в республиканском субботнике, каждый внес свой вклад в строительство памятного места для каждого белоруса. Мы не допустим искажения истории, истребления всенародной памяти и хладнокровного попирания вечных ценностей. Наталья Игнатенко продолжит.

Тамара Гавриленко с трудом сдерживает слезы, хоть и родилась уже в послевоенное время. Жуткие воспоминания матери, запавшие глубоко в душу, не дают ей спать по ночам и сегодня. В озаричском лагере смерти мама Тамары Гавриленко (тогда 16-летняя Татьяна Манько) была два дня.

Она плакала, и мы вместе с ней. Их тогда всех согнали под открытым небом. А был март - мороз, воды нет. Ее брали с болота, растапливали снег. Умерла в лагере мамина маленькая сестра. Когда люди бросались на хлеб, они начинали стрелять. Тамара Гавриленко

Натерриторииоккупированной Беларуси нацисты создалиболее260лагерейсмерти. Как и в других, в "Озаричах" людей унижали и уничтожали планомерно и осознанно. Здесь впервые использовали узников как бактериологическое оружие. Их заражали сыпным тифом. Люди умирали от воспаления легких, туберкулеза, истощения. Нацисты шли на все, чтобы сдержать наступление Красной армии. По этим низменным местам в марте 1944 года проходила линия фронта.

"За 10 дней погибло более 20 тыс. человек. Март в 1944-м был суровым. Ночью мороз, утром метель, потом метель сменяется леденящим дождем. В этом болоте живые завидовали мертвым", - отметила руководитель музея памяти жертв озаричского лагеря смерти Зинаида Хлебовец.

Земля, пропитанная кровью, болью и страданиями - кромешный ад для 50 тыс. мирных жителей, щемящая рана на теле Беларуси, трагедия. Обновленный мемориальный комплекс передаст ее детали и сохранит память о жертвах нацистов.

Архивные снимки, сделанные в первые дни освобождения узников, позже использовали во время военного трибунала. Как доказательство преступлений против человечности.

Имена замученных фашистами людей до сих пор устанавливаются. Пересказать трагедию белорусского народа решено языком эмоциональной архитектуры - мемориальный комплекс насыщен символами. Проектом предусмотрено возведение башни памяти, камней прозрения, барельефа военным медикам, стены скорби. Стоит задача расширить и дополнить знаковое место памяти информационно и визуально.

Весь световой день здесь одновременно работают три десятка монтажников, электриков, реставраторов, отделочников, каменщиков, дорожников. Принципиальная позиция - сделать на совесть, на века.

Гомельский ДСК является генподрядчиком, также работают 12 субподрядных организаций. На данный момент выполнено 80 % объема. Остались реконструкция, чистовая отделка и облицовка гранитом. Сергей Пастушенко, прораб СУ-243 ОАО "Гомельский ДСК"

"Я думаю, что это действительно стройка века. Хорошо, что мы это сегодня делаем. Как показывают опыт и жизнь, интерес людей к озаричскому лагерю смерти вырос. И, наверное, это связано с той международной обстановкой, которая сложилась в мире, возрождением неонацизма и человеконенавистнической идеологии ", - считает Зинаида Хлебовец.