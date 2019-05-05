Мемориальный комплекс "Прорыв" был воздвигнут 45 лет назад

Их было 17 тысяч против 60-тысячного войска врага.



75 лет назад в ночь на 5 мая народные мстители Полоцко-Лепельской партизанской зоны прорвали фашистское окружение и вывели из кольца смерти тысячи мирных жителей. Об этих событиях написаны книги, а в память о героях в Ушачском районе был воздвигнут мемориальный комплекс "Прорыв". Он открыт 45 лет назад. Сколько людей погибло во время прорыва, неизвестно до сих пор. Каждый год на мемориальные плиты наносят новые имена.



О самом прорыве, а также Полоцко-Лепельской партизанской зоне рассказывает экспозиция музея народной славы имени Владимира Лобанка. Сейчас здание переживает масштабное обновление.